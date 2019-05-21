Комличенко может продолжить карьеру в «Фортуне» или «Аугсбурге»

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, дюссельдорфская «Фортуна» и «Аугсбург» следят за российским нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.



«Фортуна» и «Аугсбург» ищут усиление в нападении и рассматривают различные бюджетные варианты. Комличенко на данный момент находится в шорт-листе у обеих немецких команд.



Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.



23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.

Комличенко может перейти в ПАОК