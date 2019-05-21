Мбаппе недоволен, что Тухель считал Неймара главной звездой «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе имеет некоторые разногласия с главным тренером команды Томасом Тухелем. Как сообщает Le Parisien, француз, в частности, недоволен тем, что наставник «ПСЖ» считал главной звездой команды Неймара.
Мбаппе ранее был оштрафован на € 160 тыс. из-за опоздания на предыгровое собрание. Форвард считает, что такие же санкции вряд ли бы были применены к Неймару.
Ранее в СМИ сообщалось, что французский игрок намерен занять место в центре нападения. Также он хочет, чтобы при принятии решений в клубе считались с его мнением, в особенности в трансферной политике. Мбаппе считает себя лучшим игроком в команде и во всей лиге и желает должного к себе отношения.
На сегодня 20-летний игрок занимает второе место в общем зачёте «Золотой бутсы», забив 32 гола в чемпионате Франции.
- 21 мая 2019
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