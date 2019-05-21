Березовский — о решении Мхитаряна: нехорошо, что политику смешивают с футболом

Экс-вратарь сборной Армении и московского «Динамо» Роман Березовский прокомментировал решение лондонского «Арсенала» не брать полузащитника Генриха Мхитаряна на финальный матч Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку 29 мая.
«Очень жаль. Это мог бы быть очередной финал Лиги Европы для Генриха, тем более он так удачно выступил в позапрошлом финале, в котором участвовал. Но политику смешивают с футболом, и мне кажется, это нехорошо.
Не знаю, если есть вина УЕФА в этом. Гарантии даны, но тут вопрос касается его безопасности в этой стране. Поэтому руководство лондонского «Арсенала» пошло навстречу и решило, что так будет лучше.
Как это решение повлияет на Генриха? Легче, наверное, ему позвонить и узнать ответ. Мне тяжело гадать», — сказал Березовский в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 21 мая 2019
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