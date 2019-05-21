Бэйл: футболисты — это такой вид роботов. Нам всё время говорят, что делать

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что профессиональные футболисты не управляют своей жизнью.

На вопрос, понимает ли Бэйл тех игроков, которые завершили карьеру, а затем говорят, что вернули свою жизнь, валлиец ответил:

«Да, определённо. Будучи профессиональным спортсменом, особенно в командной среде, вы не можете выбирать свой график, как, возможно, гольфисты или теннисисты. Футболисты — это такой вид роботов. Нам говорят, где надо быть, когда надо быть, во сколько мы должны есть, во сколько должны идти к тренеру. Ты теряешь свою жизнь. Нам всё время говорят, что делать. Вы не можете выбрать, что вы хотите делать. Так что да, я могу полностью понять, почему они так говорят.



Но с другой стороны, карьера в футболе настолько коротка, что иногда приходится жертвовать чем-то. Некоторые люди думают, что это того стоит, а некоторые думают, что это не так, и да, все знают, когда пришло время завершать карьеру.

Когда ты ребёнок, ты ни о чём не думаешь, а можешь просто наслаждаться с друзьями, развлекаться. Но когда ты выходишь на топ-уровень, возникает всевозможное давление, ожидания. Люди критикуют тебя, и у тебя пропадают эти детские ощущения. Я думаю, что для большинства видов спорта это естественно», — приводит слова Бэйла Daily Mail со ссылкой на фильм State of Play.