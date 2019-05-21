Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Линекер — о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы в Баку: господи

Линекер — о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы в Баку: господи
Футбол / Лига Европы 0

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новость о пропуске полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном финального матча Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку.

«Господи», — написал Линекер в своём «твиттере».

Армения, уроженцем которой является хавбек «канониров», и Азербайджан, где пройдёт игра, конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Но кто виноват – УЕФА с сомнительным выбором города-организатора или сам футболист со своими страхами?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент