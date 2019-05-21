Линекер — о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы в Баку: господи

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новость о пропуске полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном финального матча Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку.
«Господи», — написал Линекер в своём «твиттере».
Армения, уроженцем которой является хавбек «канониров», и Азербайджан, где пройдёт игра, конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.
Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
- 21 мая 2019
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