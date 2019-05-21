«Бавария» и «Ливерпуль» претендуют на форварда «Вердера» Крузе

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.



У 31-летнего немецкого футболиста истекает контракт с клубом, в связи с чем ожидается, что он покинет его на правах свободного агента. Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Sport1, в услугах игрока заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль», рассматривающие его в качестве усиления запаса и сменщика основных нападающих.



Ранее сообщалось, что на Крузе претендуют два итальянских клуба – «Интер» и «Рома». При этом, по информации СМИ, «Вердер» хотел продлить соглашение с форвардом.



В завершившемся сезоне Крузе принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов (3 из них – с пенальти) и 9 результативных передач.



«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» Крузе