«Бавария» и «Ливерпуль» претендуют на форварда «Вердера» Крузе

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.
У 31-летнего немецкого футболиста истекает контракт с клубом, в связи с чем ожидается, что он покинет его на правах свободного агента. Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Sport1, в услугах игрока заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль», рассматривающие его в качестве усиления запаса и сменщика основных нападающих.
Ранее сообщалось, что на Крузе претендуют два итальянских клуба – «Интер» и «Рома». При этом, по информации СМИ, «Вердер» хотел продлить соглашение с форвардом.
В завершившемся сезоне Крузе принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов (3 из них – с пенальти) и 9 результативных передач.
- 21 мая 2019
-
18:34
-
18:28
-
18:17
-
18:13
-
17:52
-
17:44
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:22
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:19
-
16:01
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
15:32
-
15:24
-
15:04
-
14:57
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
13:49
-
13:46
-
13:23
-
13:23
-
13:06
-
13:04
-
12:59