Дренте рассказал о своём переходе в «Аланию»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал, как состоялся его переход во владикавказскую «Аланию».

«Они (представители „Алании“. — Прим. „Чемпионата“) знали, что у меня есть магазин в Роттердаме, поэтому постоянно звонили туда. Они не могли связаться со мной, поэтому однажды просто приехали и попытались найти меня. Мне позвонили люди из магазина, чтобы сказать, что есть русские, которые хотят поговорить со мной», — приводит слова Дренте FourFourTwo.



Голландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки.