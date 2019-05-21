«Спартак» готовится к «Оренбургу» с Адриано и Фернандо, которые пропустят матч

«Спартак» начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В тренировке наравне со всеми приняли участие полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано, которые не сыграют в матче из-за перебора жёлтых карточек.
Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится 26 мая. Встреча пройдёт в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало матча — в 14:00 мск.
После 29 туров «Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Спартаковцы уже гарантировали себе попадание в Лигу Европы на следующий сезон. «Оренбург» (40) — на восьмом месте в таблице. В первом круге «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте забил Самуэль Жиго.
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