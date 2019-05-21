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«ПСЖ» близок к договорённости о переходе Аллана из «Наполи»

«ПСЖ» близок к договорённости о переходе Аллана из «Наполи»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Наполи» Маркес Аллан, вероятно, покинет клуб летом и продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает AS, бразильский футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Переговоры между французским клубом и неаполитанцами находятся на продвинутой стадии. Хавбек оценивается в сумму около € 50 млн.

Напомним, «ПСЖ» хотел заполучить Аллана ещё в зимнее трансферное окно, однако тогда клубам не удалось договориться о переходе.

28-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата (28 — в основном составе), стал автором 1 гола и 3 результативных передач и получил 10 жёлтых карточек.

«ПСЖ» может заплатить € 60—70 млн за хавбека «Наполи» Аллана
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