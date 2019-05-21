Мамедов: Азербайджан предоставил все гарантии безопасности для Мхитаряна

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов поделился мнением, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за вопросов безопасности.

«Мы разочарованы заявлением клуба „Арсенал“ о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в следующую среду, 29 мая, в финальном матче Лиги Европы c „Челси“. Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом „Арсенал“, самим игроком и его семьёй.



Хотя мы и признаём за игроком право принятия личного решения не ехать с командой, вместе с тем хотели бы ещё раз подчеркнуть, что в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности господина Мхитаряна, как того требовал УЕФА", — приводит слова Мамедова сайт телеканала «360».