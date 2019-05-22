Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба.
По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста. В частности, наставник «красных дьяволов» готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Если Погба всё же покинет «Манчестер Юнайтед», капитаном станет полузащитник Эшли Янг. Ранее капитанскую повязку носил защитник Антонио Валенсия.
Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Погба может летом перебраться в мадридский «Реал». Утверждалось, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 13 голами и 9 результативными передачами.
- 22 мая 2019
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:13
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:18
-
19:17
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:28