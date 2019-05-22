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Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба.

По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста. В частности, наставник «красных дьяволов» готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Если Погба всё же покинет «Манчестер Юнайтед», капитаном станет полузащитник Эшли Янг. Ранее капитанскую повязку носил защитник Антонио Валенсия.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Погба может летом перебраться в мадридский «Реал». Утверждалось, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 13 голами и 9 результативными передачами.

Источник: Зидан посоветовал Погба подать запрос на трансфер
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