«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус» за € 5,7 млн
Лондонский «Челси» может отпустить главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус», но хочет получить за него компенсацию. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, английский клуб оценивает итальянского специалиста в € 5,7 млн, так как его контракт действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович хочет уволить Сарри из-за его напряжённых отношений с болельщиками. В качестве преемника итальянца называется главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.
В нынешнем сезоне «Челси» занял третье место в чемпионате Англии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где сыграет с «Арсеналом». Кроме того, лондонцы в финале Кубка Лиги в серии пенальти проиграли «Манчестер Сити».
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