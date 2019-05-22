Мещеряков: Локомотив» становится большой командой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.

«Нужно провести оставшиеся игры так, чтобы все понимали: «Локомотив» становится большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает. Мы всегда говорили, что нам нужно занимать лидирующие места в российском футболе», — цитируют Мещерякова «Известия».

Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина (2:0).



«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).