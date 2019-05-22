Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита считает виновным в смерти нападающего Эмилиано Салы «Кардифф Сити».
«Не стоит забывать, что Сала был очень рад уйти. Он всем рассказал об этом, когда возвращался в клуб, чтобы забрать вещи. Нужно перестать заставлять людей верить, что мы заставили его уйти. «Кардифф» несёт ответственность, а не «Нант», — цитирует президента клуба L'Equipe.
28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
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