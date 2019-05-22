Источник: Брандт перейдёт в «Боруссию» Д за € 25 млн

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт в ближайшее трансферное окно перейдёт в дортмундскую «Боруссию», сообщает Kicker. По информации издания, сумма трансфера составит € 25 млн. 23-летнему футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего о сделке будет объявлено официально. Контракт форварда с «Байером» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Брандт счастлив в «Байере» и желает остаться, если команда выйдет в Лигу чемпионов. Леверкузенский клуб по итогам сезона занял четвёртое место в Бундеслиге и пробился в турнир.

В 33 встречах чемпионата Германии Брандт забил 7 голов и сделал 15 результативных передач. В 215 матчах за «Байер» на счету форварда 42 гола и 51 результативная передача.