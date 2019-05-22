Тебас: проблема «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в том, что их поддерживают государства

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Клубы должны использовать средства, которые они зарабатывают. Проблема «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в том, что их поддерживают государства. Если они хотят купить игрока, то используют деньги с продаж бензина и газа.



Ущерб огромен для европейского футбола. Они раздувают рынок до такой степени, что другие клубы вынуждены тратить смехотворные деньги, чтобы удержать своих основных игроков. «Ювентус», «Реал», «Бавария» — им нужно повышать цены, чтобы финансируемые государством клубы не перехватывали игроков», — цитирует Тебаса Football Espana.

«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.



«ПСЖ» становился чемпионом Франции в шести из семи последних сезонов.