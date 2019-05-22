Эмери: «Ливерпуль» — хороший пример для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии финала Лиги Европы с «Челси» рассказал, что «канониры» равняются на «Ливерпуль».
«Ливерпуль» три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они являются хорошим примером для нас. Мы находимся в процессе восстановления, чтобы быть в топ-4 в АПЛ, должны сделать ещё один шаг вперёд.
Английские команды сейчас борются за Лигу Европы. Вот уже три года её победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель», — цитирует испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
- 22 мая 2019
-
04:50
-
04:33
-
04:15
-
03:41
-
03:22
-
03:05
-
02:10
-
01:51
-
01:30
-
01:16
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:13