Эмери: «Ливерпуль» — хороший пример для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии финала Лиги Европы с «Челси» рассказал, что «канониры» равняются на «Ливерпуль».

«Ливерпуль» три года назад был в финале Лиги Европы, а сейчас играет в финале Лиги чемпионов. Они являются хорошим примером для нас. Мы находимся в процессе восстановления, чтобы быть в топ-4 в АПЛ, должны сделать ещё один шаг вперёд.

Английские команды сейчас борются за Лигу Европы. Вот уже три года её победитель попадает в Лигу чемпионов, это наша цель», — цитирует испанского специалиста Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.