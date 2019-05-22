«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Иско
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Реала» Иско. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, «сливочные» готовы отпустить хавбека за € 120 млн. Интерес к Иско помимо английских грандов проявляет «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил 27-летнему хавбеку в беседе, что не видит его в основном составе команды в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне в составе «Реала» Иско принял участие в 37 матчах, отметился 6 результативными ударами и 1 голевой передачей. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. На «Сантьяго Бернабеу» игрок перебрался летом 2013 года из «Малаги». Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 30 млн.
СМИ: Роналду попросил «Ювентус» приобрести Иско
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