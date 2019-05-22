Тренер вратарей «Леганеса»: Лунин готов играть на топ-уровне в Примере

Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте высказал мнение по поводу уровня игры голкипера команды Андрея Лунина. Напомним, что права на украинского футболиста принадлежат «Реалу», а за «Леганес» Лунин выступает на правах аренды.
«Лунин готов играть на топ-уровне в Примере. Это вратарь с большим будущим. Если он сможет сократить количество ошибок, то сможет играть за большой клуб уровня Лиги чемпионов. Лунин очень рад быть в «Леганесе», но всё будет решать «Реал», – цитирует Итуарте Marca.
Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан хочет отдать роль второго вратаря своему сыну Лука Зидану, в то время как в клубе считают, что сменщиком первого номера должен стать украинец.
20-летний Лунин сыграл 6 матчей в сезоне за испанский клуб, в которых пропустил пять голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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