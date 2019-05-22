«Авангард» подаст апелляцию на невыдачу лицензии на сезон-2019/20
«Авангард» подготовил апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза по лицензированию. Ранее курскому клубу не выдали разрешение для участия в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
«Ассоциация „Футбольный клуб “Авангард» подготовила апелляционную жалобу на решение комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Она будет рассмотрена на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая", — говорится на официальном сайте клуба.
За тур до окончания сезона в ФНЛ «Авангард» сохраняет шансы на четвёртое место, которое даёт право на участие в стыковых матчах против 13-го клуба РПЛ («Крылья Советов или «Уфа»).
«Балтике» отказано в получении лицензии на сезон-2019/20
- 22 мая 2019
-
09:57
-
09:43
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:30
-
06:58
-
05:31
-
04:50
-
04:33
-
04:15
-
03:41
-
03:22
-
03:05
-
02:10
-
01:51
-
01:30
-
01:16
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
Партнерский контент