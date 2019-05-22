«Авангард» подаст апелляцию на невыдачу лицензии на сезон-2019/20

«Авангард» подготовил апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза по лицензированию. Ранее курскому клубу не выдали разрешение для участия в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.



«Ассоциация „Футбольный клуб “Авангард» подготовила апелляционную жалобу на решение комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Она будет рассмотрена на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая", — говорится на официальном сайте клуба.



За тур до окончания сезона в ФНЛ «Авангард» сохраняет шансы на четвёртое место, которое даёт право на участие в стыковых матчах против 13-го клуба РПЛ («Крылья Советов или «Уфа»).

«Балтике» отказано в получении лицензии на сезон-2019/20