Стогниенко: матчи АПЛ — как «Игра престолов». Если хочешь смотреть, надо платить

Шеф-редактор спортивной видеоредакции Okko Спорт Владимир Стогниенко высказался о платной подписке на матчи английской Премьер-лиги, которая в скором времени будет доступна на платформе.



«Готов ли к тому, что будет очень много хейта? Да, но надеюсь, что в технической составляющей никаких проблем не будет. Могут ругать за то, что всё это платно. Но дискуссии о том, платно или бесплатно показывать футбол, идут уже несколько лет. Матчи своего чемпионата, сборной России, отечественных клубов в еврокубках – это, возможно, должно быть бесплатным. Хотя и здесь есть с чем спорить и что обсуждать.



Но показ матчей элитного европейского чемпионата, очевидно, не относится к условным необходимостям. Это уже сегмент развлечений. Как сериалы или кино. Если хочешь всё это смотреть, надо платить. Можно прожить без того, чтобы посмотреть финальную серию «Игры Престолов». Сложно, но можно. Если же хочется – нужно заплатить за эту возможность.



Тем более цена за подписку на АПЛ будет вполне приемлемой. К тому же посмотрите, сколько людей ходит с приличными телефонами, даже те, кто не зарабатывает много. Потому что забабахать айфон в кредит – это нормально. За чемпионат Англии тоже надо платить. Нам его не бесплатно дали, это дорогое удовольствие. Кроме того, в проект будет вложено очень много нашей работы. В Okko Спорт и на ресурсах Rambler Group появится ряд дополнительных материалов: аналитики, анонсов и обзоров матчей и туров, турнирной таблицы — «вся Англия в одном месте», — сказал Стогниенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко Большое интервью с шеф-редактором спортивной видеоредакции проекта.