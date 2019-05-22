Кучаев: восстановление идёт хорошо, постепенно набираю форму

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как проходит процесс восстановления после операции по поводу мениска, и поделился впечатлениями от выступления команды в весенней части чемпионата.



«Сейчас уже третью неделю тренируюсь вместе с командой. До этого, когда занимался индивидуально, приезжал с утра на базу и по три часа работал в тренажёрном зале. Потом отдельно от команды выполнял упражнения на поле. В целом восстановление идёт хорошо, постепенно набираю форму. Почему весной потеряли много важных очков? Сложно сказать и найти какую-то одну причину. Может, где-то невезение, где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Думаю, всё это приходит с опытом. В любом случае нам нужно взять для себя что-то полезное из этих матчей. Сейчас остаётся ещё одна игра в чемпионате. Нужно постараться выиграть её, чтобы завершить сезон на позитивной ноте», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Кучаев вернулся в расположение ЦСКА