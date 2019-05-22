Стогниенко рассказал о сотрудничестве с Савиным

Шеф-редактор спортивной видеоредакции «Okko Спорт» Владимир Стогниенко высказался о возможном приглашении блогеров.



«Готов ли приглашать ведущих блогеров ютуба вести программу про АПЛ? С Евгением Савиным у нас, насколько я знаю, уже была интеграция, и мы планируем развивать подобные активности в дальнейшем. Есть много интересных форм сотрудничества с блогерами, но за это уже не только я отвечаю. Конечно, с медийными лицами нужно общаться и договариваться.



В то же время надо понимать, что это не сквозное вещание, как на телевидении. Это не то, что ты включил канал, а там пошли матчи, а между ними студии с ведущими. Тут просто выбрал в приложении нужный матч и смотришь», — сказал Стогниенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко Большое интервью с шеф-редактором спортивной видеоредакции проекта.