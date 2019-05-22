Стогниенко рассказал о сотрудничестве с Савиным

Шеф-редактор спортивной видеоредакции «Okko Спорт» Владимир Стогниенко высказался о возможном приглашении блогеров.
«Готов ли приглашать ведущих блогеров ютуба вести программу про АПЛ? С Евгением Савиным у нас, насколько я знаю, уже была интеграция, и мы планируем развивать подобные активности в дальнейшем. Есть много интересных форм сотрудничества с блогерами, но за это уже не только я отвечаю. Конечно, с медийными лицами нужно общаться и договариваться.
В то же время надо понимать, что это не сквозное вещание, как на телевидении. Это не то, что ты включил канал, а там пошли матчи, а между ними студии с ведущими. Тут просто выбрал в приложении нужный матч и смотришь», — сказал Стогниенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
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