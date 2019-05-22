Де Брёйне уверен, что наберёт оптимальную форму

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказал мнение, что в следующем сезоне он сможет обрести былую форму после того, как в минувшем сезоне пропустил много времени из-за травм.



«Я играю 10 или 11 лет, и у меня было немного травм, поэтому я не жалуюсь. Я сыграл почти 500 матчей за свою карьеру. В этом году я очень плохо начал, получив две травмы. Я полностью восстановился, но организм не мог выдержать все эти матчи. Ведь мне приходилось играть пять или шесть игр каждые две с половиной недели, поэтому мой организм не выдерживал.



Мои травмы были несчастными случаями. Сначала я подвернул лодыжку, а во втором случае соперник упал на моё колено. Однако у меня нет сомнений по поводу своего состояния, и после отпуска и хорошей подготовки всё будет нормально", — приводит слова Де Брёйне Manchester Evening News.

Де Брёйне: мне не жалко «Ливерпуль»