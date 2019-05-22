Автор комиксов «Love is..» создал стикерпак программы «Футбол для дружбы»

Автор знаменитой серии комиксов «Love is..» Билл Эспри создал специальный стикерпак Международной программы «Футбол для дружбы». Стикерпак станет доступен для бесплатной установки на iOS и Android с 21 мая в 186 странах мира. Для установки стикерпака необходимо скачать или обновить официальное мобильное приложение Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». На 14 стикерах из набора изображены официальные талисманы «Футбола для дружбы» — пёс Фредди и кошка Фрейда.



Стикеры можно использовать в мессенджерах iMessage и Whatsapp. Герои набора могут передавать эмоции пользователя и важнейшие ценности программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, преданность.



Эспри примет участие в финальных мероприятиях седьмого сезона «Футбола для дружбы» в Мадриде с 28 мая по 2 июня, куда прибудут более 800 юных участников, тренеров и журналистов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Художник выступит с мастер-классами и поможет юным футболистам, журналистам, рефери и тренерам нарисовать логотипы сборных Дружбы. В рамках экологической инициативы программы сборные названы в честь редких видов животных, находящихся на грани исчезновения.