Главный тренер «Сент-Этьена» покинет свой пост по окончании сезона

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте французского клуба.



Это решение специалист принял самостоятельно. В последнем матче под руководством Гассе «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Анже» в заключительном, 38-м, туре французской Лиги 1. Встреча состоится 24 мая.



Гассе занимает пост главного тренера «Сент-Этьена» с 2017 года. Ранее он возглавлял «Монпелье» и «Кан», а также работал ассистентом наставника в «Пари Сен-Жермен», «Эспаньоле» и «Бордо». С 2010 по 2012 год Жан-Луи входил в штаб сборной Франции.



«Сент-Этьен» за тур до окончания первенства занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. Команда уже обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.