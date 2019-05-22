Главный тренер «Сент-Этьена» покинет свой пост по окончании сезона

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Это решение специалист принял самостоятельно. В последнем матче под руководством Гассе «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Анже» в заключительном, 38-м, туре французской Лиги 1. Встреча состоится 24 мая.
Гассе занимает пост главного тренера «Сент-Этьена» с 2017 года. Ранее он возглавлял «Монпелье» и «Кан», а также работал ассистентом наставника в «Пари Сен-Жермен», «Эспаньоле» и «Бордо». С 2010 по 2012 год Жан-Луи входил в штаб сборной Франции.
«Сент-Этьен» за тур до окончания первенства занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. Команда уже обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.
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