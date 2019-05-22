Парфёнов: недооценки не вижу, «Урал» играет с действующим чемпионом
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Есть чемпионат, где длинная дистанция. Есть чемпион, второе, третье место. А здесь есть один победитель в непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу. Мы играем с действующим чемпионом. Параллели с финалом двухлетней давности? Это две разные жизни, нет одинакового пути, нет одинакового финала. Абсолютно всё разное, но цель одна», — приводит слова Парфёнова официальный «твиттер» сборной России.
Напомним, в финале Кубка России сезона-2016/17 «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:0.
Сёмин: Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно
- 22 мая 2019
-
11:26
-
11:15
-
11:06
-
10:48
-
10:46
-
10:26
-
10:06
-
10:04
-
09:57
-
09:43
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:30
-
06:58
-
05:31
-
04:50
-
04:33
-
04:15
-
03:41
-
03:22
-
03:05
-
02:10
-
01:51
-
01:30
-
01:16
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
Партнерский контент