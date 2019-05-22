Парфёнов: недооценки не вижу, «Урал» играет с действующим чемпионом

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.



«Есть чемпионат, где длинная дистанция. Есть чемпион, второе, третье место. А здесь есть один победитель в непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу. Мы играем с действующим чемпионом. Параллели с финалом двухлетней давности? Это две разные жизни, нет одинакового пути, нет одинакового финала. Абсолютно всё разное, но цель одна», — приводит слова Парфёнова официальный «твиттер» сборной России.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2016/17 «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:0.