Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов: недооценки не вижу, «Урал» играет с действующим чемпионом

Парфёнов: недооценки не вижу, «Урал» играет с действующим чемпионом
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Есть чемпионат, где длинная дистанция. Есть чемпион, второе, третье место. А здесь есть один победитель в непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу. Мы играем с действующим чемпионом. Параллели с финалом двухлетней давности? Это две разные жизни, нет одинакового пути, нет одинакового финала. Абсолютно всё разное, но цель одна», — приводит слова Парфёнова официальный «твиттер» сборной России.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2016/17 «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:0.

Сёмин: Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент