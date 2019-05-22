«Локомотив» сыграет в красной форме, «Урал» — в белой

Стала известна форма, в которой «Локомотив» и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России. Московская команда сыграет в красной форме, а игроки уральского клуба выйдут на поле в белых футболках. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Фотографии доступны в «твиттере» «Локомотива» и «Урала».

В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина (2:0).



«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью (2:2).