Ван Перси дал прогноз на финал Лиги Европы

Завершивший карьеру футболиста Робин ван Перси дал свой прогноз на финальный матч Лиги Европы, в котором «Арсенал», за который голландец играл ранее, встретится с «Челси».
«Лично я думаю, что у „Арсенала“ есть преимущество. Они немного лучше. Но у «Челси» есть Эден Азар, он особенный игрок — в любой момент он может что-то придумать», — цитирует Ван Перси BBC.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки. Помощниками в бригаде 45-летнего судьи будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвёртого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.
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