Гюндоган: появление слухов про Зане не удивляет, «Ман Сити» хочет сохранить его

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал информацию, согласно которой хавбек «горожан» Лерой Зане может перебраться в мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно.



«В нашей команде периодически не играют те или иные футболисты, так что появление слухов уже никого не удивляет. Как уже сказал наш тренер, клуб хочет сохранить Лероя», — цитирует Гюндогана Goal.com со ссылкой на Sport Bild.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В завершившемся сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиге, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. Также в активе хавбека 4 мяча и 4 голевых паса в 8 встречах Лиги чемпионов.

Зане может перейти в «Баварию»