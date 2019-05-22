Стерлинг рассказал, где хотел бы поиграть после ухода из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, где бы он хотел поиграть после того, как в будущем покинет стан своей команды.



«Футбол в США сильно вырос. В прошлом такого не было, и он будет расти и дальше. Я был удивлён, когда я вышел из гостиницы и меня узнали один или два человека. Я не ожидал этого здесь. Это страна, в которую я хотел бы когда-нибудь попасть. И погода тут намного лучше, чем у нас. Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою семью. Люди действительно хотят сюда приезжать. Надеюсь, что проведу здесь часть своей карьеры», — приводит слова Стерлинга Manchester Evening News.

Стерлинг играет за «горожан» с 2015 года, а до этого выступал за «Ливерпуль» и «Куинз Парк Рейнджерс».