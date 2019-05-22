Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.



Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором мадридского клуба является американская фирма Nike.

«Атлетико» представил новую домашнюю форму Фото : Официальный «твиттер» ФК «Атлетико»

«Атлетико» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от триумфатора соревнования «Барселоны» на 11 очков. В Лиге чемпионов «матрасники» добрались до стадии 1/8 финала, где уступили «Ювентусу», несмотря на победу в первом матче со счётом 2:0. Из Кубка Испании подопечные Диего Симеоне вылетели в 1/8 финала, дважды сыграв вничью с «Жироной».