«Атлетико» представил новую домашнюю форму

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором мадридского клуба является американская фирма Nike.
«Атлетико» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от триумфатора соревнования «Барселоны» на 11 очков. В Лиге чемпионов «матрасники» добрались до стадии 1/8 финала, где уступили «Ювентусу», несмотря на победу в первом матче со счётом 2:0. Из Кубка Испании подопечные Диего Симеоне вылетели в 1/8 финала, дважды сыграв вничью с «Жироной».
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