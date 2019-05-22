Хендерсон: «Ливерпуль» использовал опыт прошлого года, чтобы выйти в финал

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о своих ожиданиях в преддверии финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня в Мадриже

«Мы использовали опыт прошлого года, чтобы выйти в финал. И сейчас надо сделать это снова против очень сильного „Тоттенхэма“, который блестяще провел этот розыгрыш и обыграл несколько фантастических команд.



Все мы знаем, насколько хороши „шпоры“. Это будет по-настоящему тяжелый финал, и необходимо быть готовым к этому. Мы должны оставить на поле все силы, должны биться до самого конца, пока не прозвучит финальный свисток. Если сделаем это, то жалеть будет не о чем», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.