Хендерсон: «Ливерпуль» использовал опыт прошлого года, чтобы выйти в финал
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о своих ожиданиях в преддверии финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня в Мадриже
«Мы использовали опыт прошлого года, чтобы выйти в финал. И сейчас надо сделать это снова против очень сильного „Тоттенхэма“, который блестяще провел этот розыгрыш и обыграл несколько фантастических команд.
Все мы знаем, насколько хороши „шпоры“. Это будет по-настоящему тяжелый финал, и необходимо быть готовым к этому. Мы должны оставить на поле все силы, должны биться до самого конца, пока не прозвучит финальный свисток. Если сделаем это, то жалеть будет не о чем», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Кейта отправился с «Ливерпулем» на сбор перед финалом Лиги чемпионов
- 22 мая 2019
-
12:49
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:06
-
11:43
-
11:40
-
11:26
-
11:15
-
11:06
-
10:48
-
10:46
-
10:26
-
10:06
-
10:04
-
09:57
-
09:43
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:30
-
06:58
-
05:31
-
04:50
-
04:33
-
04:15
-
03:41
-
03:22
-
03:05
-
02:10
-
01:51
-
01:30
-
01:16
-
00:43
Партнерский контент