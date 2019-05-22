Бенитес хочет видеть в «Ньюкасле» Мату

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Как сообщает Mirror, испанский специалист потребовал от руководства своего клуба изменение трансферной политики.

Ранее «сороки» покупали в основном только молодых футболистов с высокой стоимостью для последующей перепродажи. Если это требование будет выполнено, у Бенитеса будет возможность сделать предложение своему соотечественнику.

31-летний футболист имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета нынешнего года, поэтому он имеет право уже вести переговоры с другими клубами.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать с Матой однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года, забил 45 голов в 264 матчах.