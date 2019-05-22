Бенитес хочет видеть в «Ньюкасле» Мату

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Как сообщает Mirror, испанский специалист потребовал от руководства своего клуба изменение трансферной политики.
Ранее «сороки» покупали в основном только молодых футболистов с высокой стоимостью для последующей перепродажи. Если это требование будет выполнено, у Бенитеса будет возможность сделать предложение своему соотечественнику.
31-летний футболист имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета нынешнего года, поэтому он имеет право уже вести переговоры с другими клубами.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать с Матой однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года, забил 45 голов в 264 матчах.
- 22 мая 2019
-
14:32
-
14:30
-
14:11
-
14:08
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
12:49
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:06
-
11:43
-
11:40
-
11:26
-
11:15
-
11:06
-
10:48
-
10:46
-
10:26
-
10:06
-
10:04
-
09:57
-
09:43
-
09:26
-
09:24
-
09:13
-
08:30
-
06:58
-
05:31
-
04:50