«Милан» уволит Леонардо с поста спортивного директора, клуб уже нашёл ему замену

В руководстве «Милана» в скором времени произойдут кадровые изменения, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в летнее межсезонье клуб расстанется со спортивным директором Леонардо. Причиной расставания со специалистом являются неудовлетворительные результаты команды. Ожидается, что официально о его уходе будет объявлено после заключительного матча сезона со СПАЛом.
При этом «Милан» уже определился с заменой для Леонардо. Новым спортивным директором россонери станет Луис Кампос, занимающий аналогичный пост в «Лилле». Стороны уже достигли соглашения.
«Милан» за тур до конца сезона занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. «Лилль» уже обеспечил себе вторую строчку в Лиге 1 и сыграет в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне.
- 22 мая 2019
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