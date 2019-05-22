Свидетель по делу Мамаева и Кокорина, выпавшая из окна, выживет

Адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры» прокомментировал инцидент в Праге, где из окна выпала россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам адвоката, в настоящее время проводится расследование, в связи с чем о результатах станет известно позже.

«Состояние Екатерины оценивается как стабильное. Врачи боролись за её жизнь, даже ввели в искусственную кому», — цитирует адвоката «Звезда».

В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придётся долго.

Напомним, Бобкова на суде сообщила, что легла на водителя Виталия Соловчука, защищая его от ударов. Кроме того она утверждала, что целовалась с Кокориным в кафе «Кофемания», но затем назвала себя приверженкой нетрадиционной сексуальной ориентации.