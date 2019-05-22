«Манчестер Юнайтед» продал все абонементы на следующий сезон в рекордные сроки

Неудачное завершение минувшего сезона для «Манчестер Юнайтед» не сказалось на поддержке со стороны болельщиков.



Как сообщает Daily Mail, английский клуб уже реализовал все 52 тыс. абонементов на следующую кампанию, что является рекордным сроком для «красных дьяволов».



В завершившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от зоны Лиги чемпионов на пять очков, а от триумфатора турнира в лице «Манчестер Сити» – на 32 очка. В Лиге чемпионов манкунианцы добрались до стадии 1/4 финала, где проиграли «Барселоне». В Кубке Англии комнада также дошла до четвертьфинала, где уступила «Вулверхэмптону». Розыгрыш Кубка лиги «красные дьяволы» покинули уже в 3-м раунде, проиграв «Дерби Каунти» в серии пенальти.

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