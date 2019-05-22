«Шахтёр» выпустил футболки со словами Жадсона: «Где «Динамо», где?»

«Шахтёр» начал продавать футболки со словами экс-«горняка» Жадсона после победы над киевским «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА: «Где «Динамо», где?». Стоит такая футболка 299 гривен (около 740 рублей). В 2009 году «Шахтёр» по сумме двух встреч прошёл «Динамо» (1:1 и 2:1), а в финале еврокубка обыграл «Вердер» со счётом 2:1.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» донецкого клуба.

«Шахтёр» в нынешнем сезоне уже в 12-й раз в истории Украины стал чемпионом страны. Этот трофей позволил «горнякам» стать самым титулованным клубом страны. Всего на счету дончан 34 трофея, у «Динамо» – 33.



Также «Шахтёр» 13 раз брал Кубок Украины, 8 раз – Суперкубок и становился обладателем Кубка УЕФА.