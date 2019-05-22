Понедельник объяснил, как «Ростову» удалось обойти «Спартак» по посещаемости

Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник, которому сегодня, 22 мая, исполняется 82 года, высказался о работе «Ростова» с болельщиками, а также поделился мыслями о дальнейшей судьбе полузащитника ростовчан Тимофея Калачёва, объявившего о завершении карьеры.
«Для создания высокой посещаемости на стадионах нужно соблюдать определённые правила. Матчи в Ростове начинаются в удобное время. На стадионе стало приятно находиться – чистота. Это очень заметно, особенно для человека, который давно не был на трибунах. Дело не только в игре команды. Важно уважать самого себя.
Клуб стремится к соблюдению своих устоев. Многое изменилось за последнее время. В дальнейшем тоже нужно придерживаться высокой культуры во взаимодействии с болельщиками. Именно это позволило «Ростову» обойти по посещаемости даже «Спартак». Ростов, безусловно, можно назвать одной из футбольных столиц России.
С Тимофеем Калачёвым мы знакомы лично. Тимофей всегда был очень мобильным игроком, никогда не стоял на месте, всегда старался выполнять задание тренера. Чем больше будет таких игроков, тем выше команда будет в турнирной таблице. Я, как и Калачёв, был привязан к «Ростову». Здесь была создана прекрасная атмосфера семейственности, созданная в команде. Это всё заставляет футболистов влюбляться в клуб.
Не знаю, чем будет заниматься Калачёв по окончании карьеры, но уверен, что от футбола далеко не уйдёт. Чтобы начать работать тренером в «Ростове», ему потребуется приложить максимум усилий», — сказал Виктор Понедельник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.
- 22 мая 2019
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