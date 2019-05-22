«Ростов Арену» планируется передать в собственность области к осени

Стадион «Ростов Арена» планируется передать в собственность Ростовской области к осени. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.
«Там три имущественных комплекса, которые мы должны принять: первый — это ИТ-инфраструктура, которая была создана для проведения ЧМ-2018. Всё уже демонтировано и хранится на складе. Нам передали полный пакет документов и до 1 июня должны принять эту инфраструктуру. На временно сооружённые помещения пока документацию не получили, но в течение июня получим», — цитирует Аракеляна «Дон 24».
Что касается самого стадиона, до 1 июля, по его словам, Минспорт должен рассчитаться со своими подрядчиками и закрыть все акты выполненных работ.
«После чего будет разработан механизм того, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика. Если это сделать до 1 июля, то до 1 сентября примем в собственность стадион», — рассказал министр.
- 22 мая 2019
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