«Ростов Арену» планируется передать в собственность области к осени

Стадион «Ростов Арена» планируется передать в собственность Ростовской области к осени. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.



«Там три имущественных комплекса, которые мы должны принять: первый — это ИТ-инфраструктура, которая была создана для проведения ЧМ-2018. Всё уже демонтировано и хранится на складе. Нам передали полный пакет документов и до 1 июня должны принять эту инфраструктуру. На временно сооружённые помещения пока документацию не получили, но в течение июня получим», — цитирует Аракеляна «Дон 24».



Что касается самого стадиона, до 1 июля, по его словам, Минспорт должен рассчитаться со своими подрядчиками и закрыть все акты выполненных работ.



«После чего будет разработан механизм того, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика. Если это сделать до 1 июля, то до 1 сентября примем в собственность стадион», — рассказал министр.

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