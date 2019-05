В Москве пройдёт «Кубок IT и Связи» по футболу

15 июня 2019 года на футбольных полях в московском парке «Сокольники» компания «Честная Лига» проведёт ежегодный отраслевой мини-футбольный турнир «Кубок IT и Связи». Принять участие в турнире и побороться за кубок смогут только официально трудоустроенные сотрудники компаний этого сегмента. В турнире примут участие 12 корпоративных команд крупнейших организаций России в сфере IT коммуникаций и связи.



С точки зрения массовости, турнир направлен на популяризацию спорта, активного отдыха, здорового образа жизни и укрепление партнёрских отношений между лидерами отрасли IT коммуникаций и связи. Соревнования однодневные и будут проходить в два этапа: сначала групповая стадия, затем плей-офф. Всем командам-участницам, помимо призовых медалей и кубков, предусмотрены памятные призы от партнёров и организаторов турнира. Весь игровой день будут проводиться игры с болельщиками и розыгрыши ценных призов.