Хассельбайнк: понимаю, почему «Челси» может назначить Лэмпарда

Бывший футболист «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет наставником «Челси».
«Если „Челси“ получит запрет на трансферы, я пойму, почему они хотят пригласить Лэмпарда. Но давайте не будем забывать, что сейчас есть тренер, у которого был неплохой год. Было сложно, но не так уж плохо. Если они назначат Фрэнка, им нужно дать ему время. Но я могу понять, почему они хотят его позвать, вместе с бывшим тренером молодёжной команды «Челси» Джоди Моррисом, который знает всех молодых игроков, поэтому я понимаю. Им нужно будет дать ему время, чтобы реализовать свой путь», — цитирует Хассельбайнка Mirror.
Лэмпард выступал в составе лондонского «Челси» с 2001 по 2014 год. Он провёл 648 матчей за английский клуб, забил 211 голов и завоевал с «Челси» три чемпионских титула АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. В мае прошлого года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» и сыграет в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.
- 22 мая 2019
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