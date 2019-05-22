Намли: «Краснодар» — большой и прекрасный клуб, здесь я смогу стать лучше

Новичок «Краснодара» полузащитник Юнес Намли, перешедший в стан «быков» из нидерландского клуба «ПЕК Зволле», поделился эмоциями от трансфера.



«Я счастлив, что трансфер состоялся. «Краснодар» – большой и прекрасный клуб. Здесь я смогу продолжить развиваться и становиться лучше как игрок. Это правильный клуб и правильный момент.



Хочу поблагодарить «Зволле» и его болельщиков за великолепную поддержку, а агентство – за фантастическую возможность. С нетерпением жду первых минут на поле в футболке «Краснодара», — приводятся слова Намли в «инстаграме» Forza Sports Group.



Намли, являющийся датчанином марокканского происхождения, заключил с «Краснодаром» контракт до лета 2023 года. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, в которых стал автором 4 забитых мячей.



«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли