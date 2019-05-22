Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года
«Реал» в ближайшее время подпишет новое соглашение с защитником Начо Фернандесом. Как сообщает Marca, мадридский клуб заключит с 29-летним футболистом контракт до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился одной результативной передачей.
Начо является воспитанником школы «Реала», в которую поступил в возрасте 10 лет. Дебютировал за резервную команду в сезоне-2008/09. 23 апреля 2011 года Начо дебютировал в основном составе «Реала» в матче чемпионата Испании против «Валенсии». В составе «сливочных» защитник становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.
- 22 мая 2019
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