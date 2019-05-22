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Гризманн: если услышу от футболиста гомофобные высказывания, остановлю матч

Гризманн: если услышу от футболиста гомофобные высказывания, остановлю матч
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн выразил готовность бороться с проявлениями гомофобии во время матчей.

«Думаю, если кто-то на поле позволит себе гомофобные высказывания, я остановлю матч. Потому что ситуация должна измениться. Футбол – потрясающий вид спорта, и мы не можем оставить его с таким гомофобным имиджем», — приводит слова Гризманна Le Parisien со ссылкой на журнал Têtu.

Ранее Гризманн уже заявлял о готовности поддержать футболиста, который совершит каминг-аут.

Несколько дней назад 28-летний форвард объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Интерес к игроку проявляют «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Гризманн: гомофобия — это не мнение, а преступление
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