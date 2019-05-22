Сарри: моя судьба зависит от финала ЛЕ? Если это так, я хочу немедленно уйти

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой его судьба зависит от результата финального матча Лиги Европы с «Арсеналом». Ранее появилась информация, что итальянец может быть уволен, если проиграет встречу, которая состоится в Баку.

«Если это действительно так, то я хочу немедленно уйти. Нельзя принимать решение из-за одной игры после 10 месяцев работы. Это неправильно. Это неправильный путь. Вы либо довольны моей работой, либо нет. Я очень рад остаться в Премьер-лиге и в „Челси“ — одном из самых больших клубов в АПЛ.

Я думаю, что у нас был хороший сезон, хотя, конечно, было множество проблем. Но мы финишировали третьими, мы добрались до финала Кубка Лиги, очень трудного соревнования, и теперь у нас есть возможность играть в финале Лиги Европы», — цитирует Сарри интернет-портал Goal.