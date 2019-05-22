Матч молодежных составов «Зенита» и «Енисея» пройдет на «Газпром Арене»
Встреча заключительного тура молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Енисеем» пройдёт в субботу, 25 мая, на Крестовском острове и начнётся в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Вход для зрителей на игру будет бесплатным. Пригласительные билеты можно получить в кассовом павильоне №2, который начнёт работу в день матча с 10:00.
Перед 30-м туром команда Константина Зырянова занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Молодёжная команда «Енисея» располагается на десятой позиции с 33 очками в активе.
Основные составы клубов сыграют на «Газпром Арене» на следующий день, 26 мая. Игра начнётся в 14:00. После завершения игры «Зенит» проведёт чемпионский парад.
26 мая «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге чемпионский парад
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