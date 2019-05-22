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Тренер «Челси» призвала уменьшить ворота в женском футболе

Тренер «Челси» призвала уменьшить ворота в женском футболе
Футбол / Англия 0

Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз выразила мнение, что правила женского футбола необходимо изменить.

«Если взять игроков разного пола и попросить их пробежать 10 ярдов, в большинстве случаев мужчина прибежит быстрее, хотя сейчас ситуация меняется. Если эти же игроки прыгнут из одинакового положения, у мужчины прыжок получится дальше. Так насколько уместно уравнивать условия для игры?

Я бы начала с позиции голкипера. Женщин-вратарей часто критикуют, но мне кажется, что ворота в женском футболе слишком большие. Если бы их размер основывался на физических различиях между полами, мы бы говорили о великолепных женщинах-вратарях, а не критиковали их. Нам нужно не копировать всё у мужского футбола, а адаптировать правила под свои возможности», — цитирует Хейз Daily Mail.

Источник: Daily Mail

Заглавное фото: Alex Livesey/Getty Images

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