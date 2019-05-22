«Локомотив» — «Урал»: Миранчуки, Смолов и Фернандеш сыграют с первых минут

Стали известны стратовые составы «Локомотива» и «Урала» на финальный матч Кубка России. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Смолов.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.



На пути к финалу Кубка России «Локомотив» оказался сильнее «Балтики» (3:2 ДВ), «Енисея» (4:1), «Рубина» (1:0 и 1:0) и «Ростова» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ), «Спартак» (1:1 и 1:0) и «Арсенал» (1:0 и 2:2).