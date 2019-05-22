«Локомотив» — «Урал»: Миранчуки, Смолов и Фернандеш сыграют с первых минут

Стали известны стратовые составы «Локомотива» и «Урала» на финальный матч Кубка России. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Крыховяк, Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
На пути к финалу Кубка России «Локомотив» оказался сильнее «Балтики» (3:2 ДВ), «Енисея» (4:1), «Рубина» (1:0 и 1:0) и «Ростова» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ), «Спартак» (1:1 и 1:0) и «Арсенал» (1:0 и 2:2).
- 22 мая 2019
-
17:29
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:29
-
16:26
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:48
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:11
-
14:08
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
12:49
-
12:37