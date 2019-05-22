Каррера: контактов с «Ювентусом» не было

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос журналистов о возможной работе в «Ювентусе», который ранее объявил об уходе Массимилиано Аллегри.

«Тренировать „Ювентус“? Я рад, что кто-то вспоминает меня, но у меня не было никаких контактов с клубом. У меня не было бы проблем в общении с Аньелли, Недведом и Паратичи, но я никого не тренировал самостоятельно в Италии, хотя и поработал вместе с таким великим тренером, как Конте. Может быть, у меня могло бы быть дополнительное преимущество, но я понимаю, к примеру, что Симоне Индзаги тоже хорошо дружит с Паратичи», — цитирует Карреру Napoli Magazine.

Напомним, до работы в «Спартаке» Каррера занимал пост ассистента главного тренера в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.